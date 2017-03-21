USD:  26.81  27.10   EUR:  28.58  29.24  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Теракты 9/11 в США: подан новый иск против Саудовской Аравии

21.03.2017 09:44
Родственники жертв терактов 11 сентября 2001 года намерены доказать причастность Саудовской Аравии к этим трагическим событиям
Теракты 9/11 в США: подан новый иск против Саудовской Аравии
Фото: EPA

В федеральный суд США от имени родственников 850 погибших и 1500 раненных в результате терактов 11 сентября 2001 года подан иск. Заявители намерены судиться с Саудовской Аравией, сообщает агентство Би-би-си

"Этот иск доказывает: семьи не намерены сдаваться, они намерены доказать причастность Саудовской Аравии к тем событиям", - заявил адвокат Джим Крейндлер, чья юридическая фирма работает с семьями погибших и пострадавших уже почти 16 лет. 

В иске содержится требование о возмещении ущерба, однако публично юристы и истцы сумму не называют. 

28 сентября Конгресс США отменил вето 44-го президента Барака Обамы и принял закон, разрешающий американцам подавать в суд на страны - пособницы терроризма. 15 из 19 боевиков, совершивших атаки в США в 2001 году, были гражданами Саудовской Аравии, двое - ОАЭ, по одному Египта и Ливана. 30 сентября 2016 года в США подали первый иск на Саудовскую Аравию в связи с терактами 11 сентября.

11 сентября 2001 года в США боевики террористической организации Аль-Каида угнали четыре пассажирских самолета, Два авиалайнера врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, один упал на здание Пентагона, еще один разбился в Пенсильвании. В результате погибли почти три тысячи человек.

Саудовская Аравия официально отрицает предоставление любой поддержки 19 угонщикам самолетов, привлеченным к серии терактов в США в 2001 году. Большинство из них были гражданами Саудовской Аравии.

Ранее в докладе Комиссии по терактам 11 сентября не было найдено доказательств, что члены королевской семьи, а также бывшие или нынешние чиновники в Саудовской Аравии могут быть причастны к масштабным терактам 11 сентября 2001 года в США. 

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 