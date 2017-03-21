Теракты 9/11 в США: подан новый иск против Саудовской Аравии

Родственники жертв терактов 11 сентября 2001 года намерены доказать причастность Саудовской Аравии к этим трагическим событиям

В федеральный суд США от имени родственников 850 погибших и 1500 раненных в результате терактов 11 сентября 2001 года подан иск. Заявители намерены судиться с Саудовской Аравией, сообщает агентство Би-би-си.

"Этот иск доказывает: семьи не намерены сдаваться, они намерены доказать причастность Саудовской Аравии к тем событиям", - заявил адвокат Джим Крейндлер, чья юридическая фирма работает с семьями погибших и пострадавших уже почти 16 лет.

В иске содержится требование о возмещении ущерба, однако публично юристы и истцы сумму не называют.

28 сентября Конгресс США отменил вето 44-го президента Барака Обамы и принял закон, разрешающий американцам подавать в суд на страны - пособницы терроризма. 15 из 19 боевиков, совершивших атаки в США в 2001 году, были гражданами Саудовской Аравии, двое - ОАЭ, по одному Египта и Ливана. 30 сентября 2016 года в США подали первый иск на Саудовскую Аравию в связи с терактами 11 сентября.

11 сентября 2001 года в США боевики террористической организации Аль-Каида угнали четыре пассажирских самолета, Два авиалайнера врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, один упал на здание Пентагона, еще один разбился в Пенсильвании. В результате погибли почти три тысячи человек.

Саудовская Аравия официально отрицает предоставление любой поддержки 19 угонщикам самолетов, привлеченным к серии терактов в США в 2001 году. Большинство из них были гражданами Саудовской Аравии.

Ранее в докладе Комиссии по терактам 11 сентября не было найдено доказательств, что члены королевской семьи, а также бывшие или нынешние чиновники в Саудовской Аравии могут быть причастны к масштабным терактам 11 сентября 2001 года в США.