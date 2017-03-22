В музей Амстердама вернулись украденные картины Ван Гога

Картины похитили 14 лет, а год назад два полотна нашла итальянская полиция

В музей Амстердама спустя 14 лет вернули две украденные картины Ван Гога. Об этом сообщает AP.



Это полотна "Вид на море в Схевенинген" 1882 года и "Паства выходит из реформистской церкви в Ньюнене" 1884-1885 годов.



В прошлом году их нашла полиция Италии. Они были в хлопковых мешках, спрятаны в коробке за стеной в туалете. Обнаружили их по время спецоперации против местных преступных группировок.



Один из двух мужчин, обвиняемых в похищении картин, сказал, что целью были известные "Подсолнухи" Ван Гога, но полотно было под очень хорошей охраной.

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