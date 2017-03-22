Румыния решила усилить боевую группу НАТО в Польше

В Румынии приняли решение отправить на усиление группы НАТО в Польшу военных Национальной армии

Румыния направит 120 своих военнослужащих для пополнения боевой группы НАТО, которая будет базироваться в Польше. Об этом сообщил президент Румынии Клаус Йоганнис, передает Укринформ.



Он отметил, что это важное решение для укрепления обороноспособности государства.



13 января сообщалось, что в Польшу прибыли более 80 американских танков и военной техники.

В конце октября 2016 года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что батальоны альянса в Восточной Европе развернут до лета 2017-го, а сам процесс стартует в феврале. Эта инициатива является ответной реакцией блока на наращивание военного присутствия РФ в приграничных с Европой областях и агрессию против Украины.

Читайте также: НАТО: бронетехника США в Европе - это ответ на агрессию России

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.



