Кремль лжет о потерях российской армии в Сирии - Reuters

В период ожесточенных боев с джихадистами за Пальмиру в Москве отчитались о пяти убитых солдатах. Журналисты говорят о двузначной цифре потерь россиян

Ограниченный контингент российских войск в Сирии с конца января 2017 года потерял убитыми втрое больше солдат, чем об этом сообщали официальные представители военного руководства в Кремле. Такой вывод сделало агентство Reuters, журналисты которого расследовали потери россиян в сирийской войне.

С 29 января в этой ближневосточной стране, пишет источник, убиты 18 российских граждан, воевавших вместе с правительственными войсками Башара Асада. Этот период совпал с наиболее активными боями за Пальмиру с боевиками террористической организации Исламское государство.

При этом, отмечает агентство, Минобороны РФ сообщило о гибели всего пяти военных в Сирии за тот же период, и умолчало о масштабных наземных операциях российских контрактников у Пальмиры.

Одним из 18 убитых был 52-летний контрактник из Геленджика Юрий Сокальский, который уехал в Сирию в январе, о чем сообщил его знакомый. В одном из последних телефонных звонков он якобы заявлял о высокой смертности среди россиян.

"Из 100 человек (направляемых в Сирию, - ред.) 50 возвращаются в гробах", - цитирует его источник.

Данные о 18 убитых россиянах в Сирии журналисты Reuters собрали в ходе бесед с родственниками и друзьями военных, а также работниками кладбищ. Кроме того, расследователи отслеживали сообщения в местных СМИ о похоронах и собрали доказательства OSINT-блогеров.

Как отмечает агентство, по каждому случаю смерти была проведена независимая верификация данных о гибели.

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