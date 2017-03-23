Теракт в Лондоне: в ходе рейдов задержаны семеро подозреваемых
В ходе полицейских рейдов по шести адресам в Большом Лондоне были задержаны семь человек, которых правоохранители заподозрили в причастности к вчерашнему теракту в столице Великобритании. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает британский канал Sky News.
Полиция пока отказывается обсуждать результаты проведенных рейдов в Бирмингеме, Лондоне и других местах.
Ранее британские правоохранители заявили, что атаковавший людей человек действовал один и якобы вдохновлялся "международным терроризмом".
Читайте также: Теракт в Лондоне: последние подробности и хронология
22 марта 2017 года в Лондоне рядом со зданием парламента произошла серия нападений - неизвестный наехал на людей на авто и устроил поножовщину. Правоохранители застрелили напавшего на них злоумышленника.
По состоянию на 11:00 следующего дня количество погибших возросло до пяти человек, число раненых перевалило за 40 пострадавших, семеро из них - в критическом состоянии.
В полиции произошедшее назвали терактом. Позднее появились первые фото подозреваемого в совершении теракта.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
11:22
-
10:38
-
10:47
-
10:22
-
10:11