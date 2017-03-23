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Теракт в Лондоне: в ходе рейдов задержаны семеро подозреваемых

23.03.2017 11:28
Обыски в связи со вчерашней атакой у Вестминстера прошли в Бирмингеме, Лондоне и других местах
Теракт в Лондоне: в ходе рейдов задержаны семеро подозреваемых
Фото: ЕРА

В ходе полицейских рейдов по шести адресам в Большом Лондоне были задержаны семь человек, которых правоохранители заподозрили в причастности к вчерашнему теракту в столице Великобритании. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает британский канал Sky News.

Полиция пока отказывается обсуждать результаты проведенных рейдов в Бирмингеме, Лондоне и других местах.

Ранее британские правоохранители заявили, что атаковавший людей человек действовал один и якобы вдохновлялся "международным терроризмом".

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22 марта 2017 года в Лондоне рядом со зданием парламента произошла серия нападений - неизвестный наехал на людей на авто и устроил поножовщину. Правоохранители застрелили напавшего на них злоумышленника.

По состоянию на 11:00 следующего дня количество погибших возросло до пяти человек, число раненых перевалило за 40 пострадавших, семеро из них - в критическом состоянии.

В полиции произошедшее назвали терактом. Позднее появились первые фото подозреваемого в совершении теракта.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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