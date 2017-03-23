Теракт в Лондоне: в ходе рейдов задержаны семеро подозреваемых

Обыски в связи со вчерашней атакой у Вестминстера прошли в Бирмингеме, Лондоне и других местах

В ходе полицейских рейдов по шести адресам в Большом Лондоне были задержаны семь человек, которых правоохранители заподозрили в причастности к вчерашнему теракту в столице Великобритании. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает британский канал Sky News.

Полиция пока отказывается обсуждать результаты проведенных рейдов в Бирмингеме, Лондоне и других местах.

Ранее британские правоохранители заявили, что атаковавший людей человек действовал один и якобы вдохновлялся "международным терроризмом".

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