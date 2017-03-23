Временный поверенный в делах России вызван в МИД Турции

Турция ожидает от Москвы закрытия офиса PYD (сирийское крыло террористической РКК)

Турция ожидает от Москвы действий по закрытию офиса PYD (сирийское крыло террористической РКК) в России, сказал официальный представитель МИД Турции Хусейн Мюфтюоглу. Об этом сообщает агентство Анадолу.

"После гибели турецкого военнослужащего в Сирии в результате огня, открытого из зоны, подконтрольной PYD/PKK, временный поверенный в делах России был вызван в МИД Турции. До сведения временного поверенного была доведена обеспокоенность Турции в этой связи и сообщено, что в случае повторения инцидента, против террористической организации будут приняты ответные меры", - говорится в заявлении МИД Турции.

Накануне военнослужащий турецкой армии был застрелен снайпером, когда стоял в дозоре в приграничной зоне в уезде Рейханлы провинции Хатай. В ответ ВС республики открыли огонь по сирийскому региону, откуда велась стрельба.

В ходе последнего визита в Москву в марте президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал: "Решительная борьба, которую мы ведем в Сирии с террористами ДЕАШ, должна вестись и против других террористических организаций. В этой связи мы возлагаем большую надежду на то, что будет прекращена деятельность представительства террористической организации PYD (сирийского крыла РКК) в Москве".

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