Теракт в Лондоне: злоумышленник находился под следствием MI5
Мужчина, совершивший нападение в центре Лондона в среду, 22 марта, родился в Британии и находился под следствием британской контрразведки MI5. Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, сообщает BBC.
"Злоумышленник родился в Британии и несколько лет назад был под следствием MI5", - сообщила Мэй.
Она также прибавила, что в последнее время мужчина не вызывал подозрений у спецслужб.
По ее словам, напавший действовал сам, и теперь нет никаких оснований считать, что могут произойти последующие атаки.
По данным The Independent, мужчину подозревали в причастности к насильственному экстремизму.
22 марта 2017 года в Лондоне рядом со зданием парламента произошла серия нападений - неизвестный наехал на людей на авто и устроил поножовщину. Правоохранители застрелили напавшего на них злоумышленника.
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По состоянию на 11:00 следующего дня количество погибших возросло до пяти человек, число раненых перевалило за 40 пострадавших, семеро из них - в критическом состоянии.
В ходе полицейских рейдов по шести адресам в Большом Лондоне были задержаны семь человек, которых правоохранители заподозрили в причастности к вчерашнему теракту в столице Великобритании.
В полиции произошедшее назвали терактом. Позднее появились первые фото подозреваемого в совершении теракта.
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