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ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне

23.03.2017 14:47
По последним данным, в результате серии нападений у парламента Великобритании погибли 5 человек
ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне
Фото: news.sky.com

Террористическая организация Исламское государство заявила об ответственности за теракт рядом со зданием парламента в Лондоне. Об этом сообщает Sky News.

22 марта в Лондоне рядом со зданием парламента Великобритании произошла серия нападений. В полиции Лондона произошедшее назвали терактом.

23 марта сообщалось, что количество погибших в результате теракта в столице Великобритании возросло до пяти человек.

В интернете появились первые фото подозреваемого в совершении вчерашнего теракта.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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