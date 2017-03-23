ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне
23.03.2017 14:47
По последним данным, в результате серии нападений у парламента Великобритании погибли 5 человек
Фото: news.sky.com
Террористическая организация Исламское государство заявила об ответственности за теракт рядом со зданием парламента в Лондоне. Об этом сообщает Sky News.
22 марта в Лондоне рядом со зданием парламента Великобритании произошла серия нападений. В полиции Лондона произошедшее назвали терактом.
23 марта сообщалось, что количество погибших в результате теракта в столице Великобритании возросло до пяти человек.
В интернете появились первые фото подозреваемого в совершении вчерашнего теракта.
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