В Минфине США проверят оффшоры Манафорта - АР

Информация была собрана в рамках антикоррупционной проверки работы Манафорта в восточной Европе

Агенты Министерства финансов США получили информацию об оффшорных счетах экс-руководителя избирательного штаба президента Дональда Трампа Пола Манафорта. Информация была собрана в рамках антикоррупционной проверки работы Манафорта в восточной Европе. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источник.

Данные о транзакциях Манафорта агенты получили от следователей на Кипре.

Пресс-секретарь Манафорта пока не прокомментировал информацию.

В Минфине США также отказались подтверждать или опровергать данные.

"Мы часто получаем запросы от СМИ в отношении лиц и наша политика заключается в том, чтобы никогда не подтверждать и не опровергать существование или несуществование любого потенциального расследования", - сказал пресс-секретарь американского ведомства Стивен Худак.

Ранее журналистам стало известно, что Манафорт продвигал в США интересы президента России Владимира Путина, работая на российского миллиардера Олега Дерипаску.

Позже в Белом доме заявили, что Трамп не знал о работе экс-главы своего избирательного штаба на РФ.

Однако сам Манафорт свои связи с РФ опровергал.

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