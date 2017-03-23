Кандидат в президенты Франции Ле Пен собралась в Москву

Кандидат в президенты Франции отправится в РФ по приглашению главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого

Лидер партии Национальный фронт, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен посетит Москву в пятницу. Ее пригласил в Россию член фракции ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, передает Reuters.

Пресс-секретарь Ле Пен подтвердила намерение кандидата в президенты Франции посетить Россию, однако не ответила на вопрос журналистов о том, встретится ли Ле Пен с президентом России Владимиром Путиным.

Журналисты отмечают, что, в то время, как большинство политиков в Европе осуждают РФ в связи с конфликтом в Украине, Ле Пен заявила, что ЕС спровоцировал кризис, угрожающий интересам России.

Отмечается также, что связи кандидата в президенты Франции были предметом пристального внимания. В 2014 году ее партия взяла €9 млн кредита у российского банка, а члены партии были частыми гостями в Москве.

21 марта сообщалось, что согласно результатам опроса, треть французских избирателей еще не определились, за кого они будут голосовать на президентских выборах в 2017 году.

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