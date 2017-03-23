ЕС требует от посла Турции объяснений по угрозам Эрдогана

Вчера в Анкаре президент Турции заявил, что европейцы не смогут спокойно ходить по улицам всех городов мира

Европейская служба внешних действий вызвала посла Турции в ЕС для получения объяснений по поводу заявления президента Турции Тайипа Эрдогана о безопасности европейцев в мире. Об этом сообщает EUobserver.

Вчера в Анкаре Эрдоган заявил, что европейцы не смогут спокойно ходить по улицам всех городов мира, если Европа продолжит придерживаться своей текущей позиции.

"Если Европа продолжит этот путь, ни один европеец в любой части мира не сможет ходить безопасно по улицам. Мы, как Турция, призываем Европу уважать права человека и демократию", - сказал он.

Ранее Эрдоган назвал Нидерланды "пережитком нацизма и фашистами". Такое заявление он сделал после того, как Нидерланды отменили разрешение на посадку самолета главы МИД Турции Чавушоглу в Роттердаме. Там он должен был выступить на митинге во дворе генконсульства Турции. Власти Роттердама запретили выступление Чавушоглу в рамках агитации турецких властей в поддержку Эрдогана на конституционном референдуме. Голосование относительно установления президентской формы правления пройдет 16 апреля.

Он также обвинил канцлера Германии в применении "нацистских методов". Эрдоган заявил, что Меркель "до сих пор применяет "нацистские методы" по отношению к его турецким братьям и сестрам в Германии".

Кроме того, президент Турции на митинге в Анкаре заявил, что голосование за расширение его полномочий на референдуме станет лучшим ответом "фашистской и жестокой" Европе.

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