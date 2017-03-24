Распад ЕС повлечет за собой новую войну на Балканах - Юнкер

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер считает, что сейчас для Брюсселя крайне важно предложить странам западных Балкан перспективу членства в Евросоюзе

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер предостерег президента США Дональда Трампа о том, что его "антиевропейская" позиция рискует вызвать новую балканскую войну. Об этом сообщает издание Financial Times.

Юнкер сказал вице-президенту США Майклу Пенсу, когда тот находился с визитом в Брюсселе: "Не делайте этого, не поощряйте других к выходу (из ЕС, - ред.), поскольку, если Евросоюз распадется, будет новая война на западных Балканах".

По словам Юнкера, важно предложить Боснии и Герцеговине, Сербии, Македонии, Албании перспективу членства в ЕС.

18 января 2017 года глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что Брюссель готов к переговорам о выходе Великобритании из ЕС, а 1 марта Юнкер представил в Европарламенте проект о будущем видении Евросоюза - так называемую Белую книгу.

Читайте также: Что после Brexit: ключевые тезисы речи Терезы Мэй

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.