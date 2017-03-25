В Беларуси задержали оппозиционера Владимира Некляева

Поэта и члена Белорусского национального конгресса задержали в Бресте, с ночи он недоступен по телефону

Ночью 25 марта в Бресте задержали одного из лидеров Белорусского национального конгресса, поэта Владимира Некляева. Об этом он сообщи БелаПАН по телефону.



Некляев находится в изоляторе временного содержания РОВД Бреста. С 03:30 он перестал быть доступен по телефону.



Он возвращался поездом из Варшавы в Минск после участия в дискуссии по ситуации в Беларуси в польском сейме.

Ожидалось, что Некляев прибудет вечером в Минск самолетом. В аэропорту его ждали омоновцы и силовики в штатском. Этим рейсом прибыли депутат Палаты представителей Анна Канопацкая и правозащитник Алесь Беляцкий.



24 марта суд Ленинского района Минска должен был рассмотреть административное дело Некляева по факту его участия в несанкционированном "Марше нетунеядцев" 17 февраля. Сам он планировал прийти 25 марта на акцию по случаю Дня Воли.

23 марта Комитет государственной безопасности Беларуси возбудил уголовное дело по факту обучения и подготовки к участию в массовых беспорядках, якобы планируемых в Минске 25 марта. По делу задержаны 26 человек.

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