Немецкий банк по ошибке перевел несколько миллиардов партнерам

Всего крупнейший в Германии государственный банк KfW чуть не потерял от $5 до 6 миллиардов

Немецкий государственный банк развития KfW по ошибке перевел в четыре других банка несколько миллиардов долларов. Об этом сообщает ВВС.

СМИ Германии пишут, что всего банк чуть не потерял от $5 до 6 миллиардов. По неподтвержденной информации, причиной ошибочного перевода стал технический сбой. Некоторые одиночные платежи были проведены несколько раз подряд.

В банке заявили, что отменили все ошибочно проведенные платежи сразу же, как только заметили сбой программы. Начато расследование инцидента.

KfW - крупнейший в Германии государственный банк. По размеру активов он занимает среди немецких банков третье место, уступая только Deutsche Bank и Commerzbank. Набсовет KfW возглавляет министр финансов страны Вольфганг Шойбле.

Как сообщалось ранее, Deutsche Bank привлек около €8 млрд путем размещения дополнительной эмиссии акций.

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