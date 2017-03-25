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В сирийском Идлибе обстреляли тюрьму: минимум 16 погибших

25.03.2017 11:52
Кто обстреливал здание тюрьмы - пока неизвестно. Идлиб сейчас контролируют сирийские повстанцы
В сирийском Идлибе обстреляли тюрьму: минимум 16 погибших
Фото: EPA

По меньшей мере 16 человек погибли в результате авиаудара по тюрьме в Идлибе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Сирийскую обсерваторию по правам человека.

Идлиб контролируют сирийские повстанцы. Среди погибших и заключенные, и сотрудники тюрьмы. 

По информации правозащитников, по заключенным стреляли, когда они убегали из обстрелянного здания тюрьмы. 

16 декабря 2016 года в ООН заявили, что Сирийский город Идлиб может повторить трагическую судьбу Алеппо, который зачистили российско-асадовские войска.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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