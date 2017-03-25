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В Китае на ТЭС обрушилась платформа: девять погибших

25.03.2017 12:10
Авария произошла на строящейся ТЭС в Гуанчжоу в Южном Китае. Причины обрушения пока неизвестны, власти задержали предположительных виновников
В Китае на ТЭС обрушилась платформа: девять погибших
Фото: Синьхуа

В Китае на строящейся седьмой Гуанчжоуской тепловой электростанции обрушилась платформа для проведения работ. Погибли по меньшей мере девять человек, сообщает Синьхуа.

Авария произошла утром в субботу, 25 марта. ТЭС находится в районе Цунхуа города Гуанчжоу, Южный Китай.

На месте сейчас проходит спасательная операция.

Предполагаемые виновники аварии задержаны, причины обрушения выясняются. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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