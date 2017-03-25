США обеспокоены расширением влияния РФ в Ливии
25.03.2017 14:32
Российские подразделения уже находятся в районе границы между Египтом и Ливией
Томас Волдгаузер (фото - ЕРА)
США с "большим беспокойством" наблюдают за попытками России расширить свое влияние в Ливии. Об этом 24 марта заявил начальник Африканского командования США генерал Томас Волдгаузер, сообщает Радио Свобода.
По его словам, российские подразделения уже находятся в районе границы между Египтом и Ливией, и Москва пытается усилить свое влияние с помощью военных средств и продажи оружия.
Волдгаузер также назвал "неоспоримой" связь между Россией и лидером одной из мощных ливийских вооруженных групп Халифой Хафтаром.
Ранее неизвестные обстреляли посольство Украины в Триполи (Ливия).
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
14:06
-
13:33
-
12:11
-
11:45
-
10:01
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Загрузка...
- 50325
- 37120
- 25646
- 25443
- 17280
Новости партнеров