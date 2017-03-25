США обеспокоены расширением влияния РФ в Ливии

Российские подразделения уже находятся в районе границы между Египтом и Ливией

США с "большим беспокойством" наблюдают за попытками России расширить свое влияние в Ливии. Об этом 24 марта заявил начальник Африканского командования США генерал Томас Волдгаузер, сообщает Радио Свобода.

По его словам, российские подразделения уже находятся в районе границы между Египтом и Ливией, и Москва пытается усилить свое влияние с помощью военных средств и продажи оружия.

Волдгаузер также назвал "неоспоримой" связь между Россией и лидером одной из мощных ливийских вооруженных групп Халифой Хафтаром.

Ранее неизвестные обстреляли посольство Украины в Триполи (Ливия).

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