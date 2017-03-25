USD:  26.93  27.21   EUR:  28.78  29.43  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

В столице Кыргызстана спецназ разогнал акцию оппозиции: видео

25.03.2017 18:17
В Бишкеке спецназ разогнал акцию протеста оппозиции и задержал десятки сторонников оппозиционера Садыра Жапарова
В столице Кыргызстана спецназ разогнал акцию оппозиции: видео
Фото: ЕPA

В кыргызской столице Бишкек задержаны десятки участников акции оппозиции в поддержку экс-депутата парламента Садыра Жапарова. Об этом сообщает 24.kg.

В управлении внутренних дел Бишкека демонстрантов обвинили в попытке прорвать оцепление у здания Государственного комитета национальной безопасности, где идет допрос задержанного утром Жапарова. 

"Сотрудникам милиции удалось успокоить митингующих, но в это время из толпы начали кидать пластиковые бутылки, камни и нападать на милиционеров. Толпа вела себя крайне агрессивно. В целях недопущения массовых беспорядков милиция начала разгонять митингующих, применив спецсредства два раза в воздух", - говорится в сообщении бишкекской милиции.

Задержанные доставлены в УВД Первомайского района ГУВД Бишкека для дальнейшего расследования.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Новости партнеров
 