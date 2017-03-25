В столице Кыргызстана спецназ разогнал акцию оппозиции: видео

В Бишкеке спецназ разогнал акцию протеста оппозиции и задержал десятки сторонников оппозиционера Садыра Жапарова

В кыргызской столице Бишкек задержаны десятки участников акции оппозиции в поддержку экс-депутата парламента Садыра Жапарова. Об этом сообщает 24.kg.

В управлении внутренних дел Бишкека демонстрантов обвинили в попытке прорвать оцепление у здания Государственного комитета национальной безопасности, где идет допрос задержанного утром Жапарова.

"Сотрудникам милиции удалось успокоить митингующих, но в это время из толпы начали кидать пластиковые бутылки, камни и нападать на милиционеров. Толпа вела себя крайне агрессивно. В целях недопущения массовых беспорядков милиция начала разгонять митингующих, применив спецсредства два раза в воздух", - говорится в сообщении бишкекской милиции.

Задержанные доставлены в УВД Первомайского района ГУВД Бишкека для дальнейшего расследования.