В ДР Конго боевики обезглавили 40 полицейских

В Демократической республике Конго антиправительственные мятежники из группировки Kamuina Nsapu обезглавили 40 полицейских





Нападение на полицейских произошло у города Чикапа в провинции Касаи. "Они были задержаны членами ополчения, и около 40 человек обезглавили", - заявил журналистам спикер провинциальной ассамблеи Касаи Франсуа Мадила Каламба.





Политик добавил, что шести полицейским сохранили жизнь, так как они говорили на местном языке чилуба.





Мятеж против президента ДР Конго Жозефа Кабилы распространился уже на пять провинций. Во вторник правительство сообщило о гибели 67 полицейских в результате столкновения с мятежниками. Главный прокурор вооруженных сил объявил на прошлой неделе, что семи военнослужащим было предъявлено обвинение в связи с видеоматериалом, который, как представляется, свидетельствует о том, что солдаты убивают подозреваемых в причастности к мятежникам.





13 февраля в Демократическую Республику Конго в рамках миротворческой операции отправились 250 украинских военных.





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