В Беларуси были задержаны как минимум 25 журналистов

В ходе освещения акций протеста в Беларуси были задержаны 25 журналистов, большинство из них уже отпущены. Нескольких журналистов избили силовики





Остаются задержанными журналисты InformNapalm - Денис Ивашин, Белсата - Александр Борозенко, Радыё Рацыя - Артем Сизинцов, гомельская журналистка Лариса Щирякова. Кроме того, исчез британский журналист Филип Уорвик - информации о его задержании нет, но и на связь он не выходит.









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