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В Беларуси были задержаны как минимум 25 журналистов

25.03.2017 20:30
В ходе освещения акций протеста в Беларуси были задержаны 25 журналистов, большинство из них уже отпущены. Нескольких журналистов избили силовики
В Беларуси были задержаны как минимум 25 журналистов
Фото: ЕРА
В Беларуси за сегодняшний день были задержаны как минимум 25 журналистов, освещавших акции протеста оппозиции против президента Александра Лукашенко. Большинство задержанных уже отпущены, сообщает пресс-служба Белорусской ассоциации журналистов.

Остаются задержанными журналисты InformNapalm - Денис Ивашин, Белсата - Александр Борозенко, Радыё Рацыя - Артем Сизинцов, гомельская журналистка Лариса Щирякова. Кроме того, исчез британский журналист Филип Уорвик - информации о его задержании нет, но и на связь он не выходит.

Сообщается также об избиениях силовиками журналистки из Франции Ольги Морвы, журналистов Катерины Бахваловой, Игоря Ильяша, Ольги Давыдовой.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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