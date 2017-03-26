Эрдоган готов вынести на референдум вопрос вступления Турции в ЕС
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался за проведение референдума о вступлении страны в Евросоюз. Об этом сообщает DW.
Выступая на конференции в Анталье в субботу, 24 марта, он сказал, что новый плебисцит может быть проведен после намеченного на 16 апреля референдума о конституционной реформе и переходе к президентской форме правления.
"После этого мы можем решить, хотим ли мы провести референдум и о переговорах (о вступлении в ЕС, - ред.), и будем следовать тому, что народ решит", - заявил Эрдоган.
Ранее он подчеркнул, что примет к сведению международную реакцию на возможное восстановление в Турции смертной казни. Если Брюссель объявит, что Турции со смертной казнью нет места в Европейском Союзе, пусть так и будет, отметил глава турецкого государства, уточнив, что намерен утвердить решение парламента о введении смертной казни.
Ранее Эрдоган заявил, что Турция продолжит экономическое партнерство с ЕС, но пересмотрит все политические и административные связи с ним.
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