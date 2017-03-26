В Великобритании 30 человек пострадали в результате взрыва

В результате взрыва на западе Великобритании рухнул дом, 30 человек ранены, двое - серьезные. Предположительно, произошла утечка бытового газа

В результате взрыва на западе Великобритании рухнул дом. 30 человек получили ранения, двое - серьезные. Предположительно, произошла утечка бытового газа, передает Би-би-си.

Взрыв произошел в доме в городе Бебингтон, в окрестностях Ливерпуля. В рухнувшем здании находилась танцевальная студия.

Как рассказал Би-би-си Джош Парри из издания Liverpool Echo, танцевальная студия была расположена по соседству с китайским рестораном, где в момент взрыва было много посетителей.

По его словам, на место происшествия приехали 12 машин скорой помощи и около 40 пожарных.

Джош Парри утверждает, что жители близлежащих домов сообщили о сильном толчке, который они почувствовали от взрыва.

Служба скорой помощи по северо-востоку сообщила, что пострадавших отвезли в больницы. Тех, кто получил серьезные ранения, доставили в больницы Айнтри в Ливерпуле.

Член Палаты общин от округа Южный Уиррал Элисон Макговерн написала в "Твиттере", что ситуация серьезная, и попросила местных жителей держаться подальше от места происшествия и позволить аварийным службам выполнять свою работу.

22 марта в Лондоне рядом со зданием парламента Великобритании произошла серия нападений. В полиции Лондона произошедшее назвали терактом.

23 марта сообщалось, что количество погибших в результате теракта в столице Великобритании возросло до пяти человек.

Ответственность за эту акцию взяла на себя запрещенная в Британии и многих других странах экстремистская группировка Исламское государство.

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