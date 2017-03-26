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Навального задержали в Москве

26.03.2017 14:51
Во время антикоррупционных митингов в Москве задержан оппозиционер Алексей Навальный
Навального задержали в Москве
Алексей Навальный (фото - EPA)

В Москве, во время антикоррупционных митингов, задержан оппозиционер Алексей Навальный. Об этом сообщает директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Роман Рубанов на своей странице в Twitter.

"Навальный задержан на углу Мамоновского переулка", - написал Рубанов.

Сегодня по всей территории страны-агрессора проходят антикоррупционные акции протеста. Поводом для акций послужило расследование ФБК о российском премьере Дмитрии Медведеве.

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Вчера в Беларуси оппозиция отмечала День Воли. 99 лет назад была провозглашена Белорусская Народная Республика. Праздник не отмечается на официальном уровне. В ходе акций протеста белорусские силовики задержали сотни людей, которые вышли на акции оппозиции ко Дню Воли.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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