Навального задержали в Москве

Во время антикоррупционных митингов в Москве задержан оппозиционер Алексей Навальный

В Москве, во время антикоррупционных митингов, задержан оппозиционер Алексей Навальный. Об этом сообщает директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Роман Рубанов на своей странице в Twitter.



"Навальный задержан на углу Мамоновского переулка", - написал Рубанов.



Сегодня по всей территории страны-агрессора проходят антикоррупционные акции протеста. Поводом для акций послужило расследование ФБК о российском премьере Дмитрии Медведеве.



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Вчера в Беларуси оппозиция отмечала День Воли. 99 лет назад была провозглашена Белорусская Народная Республика. Праздник не отмечается на официальном уровне. В ходе акций протеста белорусские силовики задержали сотни людей, которые вышли на акции оппозиции ко Дню Воли.

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