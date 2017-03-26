Акция против коррупции в Москве: задержаны более 130 человек
В воскресенье, 26 марта, в Москве задержали более 130 участников несанкционированной акции против коррупции. Об этом говорится в сообщении проекта ОВД-Инфо, опубликованном в Twitter.
Проект также отмечает, что задержание протестующих продолжаются.
По данным МВД Москвы, в акции против коррупции приняли участие около 7-8 тысяч человек. "В месте проведения несогласованного публичного мероприятия на Тверской улице города Москвы и на прилегающих территориях находятся порядка 7-8 тыс. человек", - говорится в сообщении.
В Москве на акциях против коррупции задержано более 130 человек. Задержания в настоящий момент продолжаются на Тверской.- ОВД-Инфо (@OvdInfo) 26 марта 2017 г.
В Москве 26 марта проходит несогласованная акция против коррупции. Ее организатор Алексей Навальный уже был задержан.
По данным СМИ, сотрудники полиции начали применять дубинки к участникам акции.
Поводом для проведения митингов стало расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о премьер-министре РФ Дмитрие Медведеве.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
13:52
-
13:27
-
11:52
-
вчера
14:06
-
вчера
13:33