Акция против коррупции в Москве: задержаны более 130 человек

По данным МВД Москвы, в акции против коррупции приняли участие около 7-8 тысяч человек

В воскресенье, 26 марта, в Москве задержали более 130 участников несанкционированной акции против коррупции. Об этом говорится в сообщении проекта ОВД-Инфо, опубликованном в Twitter.

Проект также отмечает, что задержание протестующих продолжаются.

По данным МВД Москвы, в акции против коррупции приняли участие около 7-8 тысяч человек. "В месте проведения несогласованного публичного мероприятия на Тверской улице города Москвы и на прилегающих территориях находятся порядка 7-8 тыс. человек", - говорится в сообщении.

В Москве на акциях против коррупции задержано более 130 человек. Задержания в настоящий момент продолжаются на Тверской. - ОВД-Инфо (@OvdInfo) 26 марта 2017 г.

В Москве 26 марта проходит несогласованная акция против коррупции. Ее организатор Алексей Навальный уже был задержан.

По данным СМИ, сотрудники полиции начали применять дубинки к участникам акции.

Поводом для проведения митингов стало расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о премьер-министре РФ Дмитрие Медведеве.

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