Число задержанных на акциях в Москве превысило 500 человек

Против большинства задержанных правоохранители намерены составить административные протоколы по статьей "нарушение порядка"

Число задержанных участников несанкционированной оппозиционной акции в центре Москвы превысило 500 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник правоохранительных органах.

"По данным на 17:00 (по Москве, - ред.) задержаны более 500 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что против большинства задержанных планируется составить административные протоколы по ст. 20.2 КоАП РФ. Часть будет отпущена после беседы.

"Задержанных доставляют в разные столичные ОВД", - сообщили в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось о 130 задержанных в ходе протестных акций в Москве.

В Москве 26 марта проходит несогласованная акция против коррупции. Ее организатор Алексей Навальный уже был задержан.

По данным СМИ, поводом для проведения митингов стало расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о премьер-министре РФ Дмитрие Медведеве.

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