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В Москве на акции против коррупции задержали 933 человека

27.03.2017 01:30
В отделении полиции до утра останутся задержанные члены Фонда борьбы с коррупцией и организатор акций Навальный
В Москве на акции против коррупции задержали 933 человека
Фото: EPA

По информации ОВД-Инфо, 26 марта на акции против коррупции в Москве задержали 933 человека. 

Среди задержанных организатор акции Алексей Навальный. Его обвинили в организация массового одновременного пребывания и/или передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка. По этой статье ему грозит до 15 суток ареста. Суд рассмотрит его дело в 09:00 в понедельник, 27 марта. 

Также задержаны все сотрудники Фонда борьбы с коррупцией из-за того, что во время трансляции протестов глава федерального штаба Навального Леонид Волков якобы допустил экстремистские высказывания. Сотрудников обвинили в неповиновении полицейским и оставили в отделении до утра.

Кроме Москвы, акции прошли в около 100 городах по всей России. В Санкт-Петербурге задержали около 150 человек. 

Поводом для проведения акций стало расследование ФБК об имуществе премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, которое называлось "Он вам не Димон". 

Читайте также: Акции против коррупции в Москве: как это было - фото, видео

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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