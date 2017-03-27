В Москве на акции против коррупции задержали 933 человека
По информации ОВД-Инфо, 26 марта на акции против коррупции в Москве задержали 933 человека.
Среди задержанных организатор акции Алексей Навальный. Его обвинили в организация массового одновременного пребывания и/или передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка. По этой статье ему грозит до 15 суток ареста. Суд рассмотрит его дело в 09:00 в понедельник, 27 марта.
Также задержаны все сотрудники Фонда борьбы с коррупцией из-за того, что во время трансляции протестов глава федерального штаба Навального Леонид Волков якобы допустил экстремистские высказывания. Сотрудников обвинили в неповиновении полицейским и оставили в отделении до утра.
Кроме Москвы, акции прошли в около 100 городах по всей России. В Санкт-Петербурге задержали около 150 человек.
Поводом для проведения акций стало расследование ФБК об имуществе премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, которое называлось "Он вам не Димон".
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