В Москве на акции против коррупции задержали 933 человека

В отделении полиции до утра останутся задержанные члены Фонда борьбы с коррупцией и организатор акций Навальный

По информации ОВД-Инфо, 26 марта на акции против коррупции в Москве задержали 933 человека.



Среди задержанных организатор акции Алексей Навальный. Его обвинили в организация массового одновременного пребывания и/или передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка. По этой статье ему грозит до 15 суток ареста. Суд рассмотрит его дело в 09:00 в понедельник, 27 марта.

Также задержаны все сотрудники Фонда борьбы с коррупцией из-за того, что во время трансляции протестов глава федерального штаба Навального Леонид Волков якобы допустил экстремистские высказывания. Сотрудников обвинили в неповиновении полицейским и оставили в отделении до утра.



Кроме Москвы, акции прошли в около 100 городах по всей России. В Санкт-Петербурге задержали около 150 человек.

Поводом для проведения акций стало расследование ФБК об имуществе премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, которое называлось "Он вам не Димон".

Читайте также: Акции против коррупции в Москве: как это было - фото, видео

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.