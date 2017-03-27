Трамп выставил Меркель счет за услуги НАТО - The Times

Один из министров ФРГ сказал, что канцлер Германии не намерена отвечать на подобные "провокации" со стороны американского президента Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп якобы вручил при встрече канцлеру Германии Ангеле Меркель счет за "долг" перед НАТО. Об этом сообщает The Times.



По информации СМИ, цифра в переданной записке - более $375 млрд.



Один из министров Германии, пожелавший остаться неназванным, охарактеризовал этот "счет" возмутительным.



"Идея выдвижения таких требований - запугать другую сторону, но канцлер приняла это спокойно и не будет отвечать на провокацию", - сказал анонимно министр.

Ранее Трамп сказал, что Германия должна США и НАТО огромные суммы денег за предоставление дорогостоящей системы обороны. Позже министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен опровергла это заявление Трампа.

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