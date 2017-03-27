Трамп выставил Меркель счет за услуги НАТО - The Times
Президент США Дональд Трамп якобы вручил при встрече канцлеру Германии Ангеле Меркель счет за "долг" перед НАТО. Об этом сообщает The Times.
По информации СМИ, цифра в переданной записке - более $375 млрд.
Один из министров Германии, пожелавший остаться неназванным, охарактеризовал этот "счет" возмутительным.
"Идея выдвижения таких требований - запугать другую сторону, но канцлер приняла это спокойно и не будет отвечать на провокацию", - сказал анонимно министр.
Ранее Трамп сказал, что Германия должна США и НАТО огромные суммы денег за предоставление дорогостоящей системы обороны. Позже министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен опровергла это заявление Трампа.
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