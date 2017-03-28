Путин перед выборами в Сербии пожелал "успеха действующей власти"

Путин встретился в фаворитом гонки, премьером Вучичем, который выступает за сохранение хороших отношений с Россией

Президент РФ Владимир Путин в Москве встретился с премьер-министром Сербии Александром Вучичем и пожелал "успеха действующей власти". Об этом сообщает Радио Свобода.



Президентские выборы в Сербии пройдут 2 апреля.

Сейчас Вучич - фаворит избирательной кампании, после того как действующий президент отказался идти на второй срок.



Вучич позиционирует себя как проевропейский политик, но хочет сохранить хорошие отношения с Россией.

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