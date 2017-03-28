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Путин перед выборами в Сербии пожелал "успеха действующей власти"

28.03.2017 00:58
Путин встретился в фаворитом гонки, премьером Вучичем, который выступает за сохранение хороших отношений с Россией
Путин перед выборами в Сербии пожелал "успеха действующей власти"
Владимир Путин и Александр Вучич (фото - EPA)

Президент РФ Владимир Путин в Москве встретился с премьер-министром Сербии Александром Вучичем и пожелал "успеха действующей власти". Об этом сообщает Радио Свобода.

Президентские выборы в Сербии пройдут 2 апреля. 

Сейчас Вучич - фаворит избирательной кампании, после того как действующий президент отказался идти на второй срок. 

Вучич позиционирует себя как проевропейский политик, но хочет сохранить хорошие отношения с Россией. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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