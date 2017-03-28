Путин перед выборами в Сербии пожелал "успеха действующей власти"
28.03.2017 00:58
Путин встретился в фаворитом гонки, премьером Вучичем, который выступает за сохранение хороших отношений с Россией
Владимир Путин и Александр Вучич (фото - EPA)
Президент РФ Владимир Путин в Москве встретился с премьер-министром Сербии Александром Вучичем и пожелал "успеха действующей власти". Об этом сообщает Радио Свобода.
Президентские выборы в Сербии пройдут 2 апреля.
Сейчас Вучич - фаворит избирательной кампании, после того как действующий президент отказался идти на второй срок.
Вучич позиционирует себя как проевропейский политик, но хочет сохранить хорошие отношения с Россией.
Читайте также: РФ пытается вмешаться в выборы во Франции и ФРГ - сенатор США
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
20:17
-
вчера
18:51
-
вчера
18:28
-
вчера
17:35
-
вчера
14:32
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Загрузка...
Новости партнеров