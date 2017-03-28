Зять Трампа расскажет в Сенате о встрече с послом РФ
Зять президента США Джаред Кушнер добровольно согласился ответить в комитете по разведке Сената на вопросы об организации встреч с российским послом и другими иностранными официальными лицами во время избирательной кампании 2016 года. Об этом сообщили в комитете, передает Радио Свобода.
Кушнер согласился поговорить также о том, есть ли какие-то связи между Трампом и Кремлем.
Пока неизвестно, будет ли Кушнер свидетельствовать под присягой.
В Белом доме заявили, что зять Трампа делал свое дело, когда обращался к иностранным официальным лицам во время избирательной кампании.
Ранее СМИ сообщили, что Кушнер был на закрытой встрече с послом РФ Сергеем Кисляком. Тогда в Белом доме сказали, что Кушнер встречался и с представителями других стран, а с Кисляком это была единственная его встреча.
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