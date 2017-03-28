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Зять Трампа расскажет в Сенате о встрече с послом РФ

28.03.2017 01:57
Зять и старший советник Трампа Кушнер согласился ответить в комитете Сената США на вопросы о встречах президента во время избирательной кампании
Зять Трампа расскажет в Сенате о встрече с послом РФ
Джаред Кушнер (фото - EPA)

Зять президента США Джаред Кушнер добровольно согласился ответить в комитете по разведке Сената на вопросы об организации встреч с российским послом и другими иностранными официальными лицами во время избирательной кампании 2016 года. Об этом сообщили в комитете, передает Радио Свобода

Кушнер согласился поговорить также о том, есть ли какие-то связи между Трампом и Кремлем. 

Пока неизвестно, будет ли Кушнер свидетельствовать под присягой. 

В Белом доме заявили, что зять Трампа делал свое дело, когда обращался к иностранным официальным лицам во время избирательной кампании. 

Ранее СМИ сообщили, что Кушнер был на закрытой встрече с послом РФ Сергеем Кисляком. Тогда в Белом доме сказали, что Кушнер встречался и с представителями других стран, а с Кисляком это была единственная его встреча. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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