Зять Трампа расскажет в Сенате о встрече с послом РФ

Зять и старший советник Трампа Кушнер согласился ответить в комитете Сената США на вопросы о встречах президента во время избирательной кампании

Зять президента США Джаред Кушнер добровольно согласился ответить в комитете по разведке Сената на вопросы об организации встреч с российским послом и другими иностранными официальными лицами во время избирательной кампании 2016 года. Об этом сообщили в комитете, передает Радио Свобода.



Кушнер согласился поговорить также о том, есть ли какие-то связи между Трампом и Кремлем.



Пока неизвестно, будет ли Кушнер свидетельствовать под присягой.



В Белом доме заявили, что зять Трампа делал свое дело, когда обращался к иностранным официальным лицам во время избирательной кампании.

Ранее СМИ сообщили, что Кушнер был на закрытой встрече с послом РФ Сергеем Кисляком. Тогда в Белом доме сказали, что Кушнер встречался и с представителями других стран, а с Кисляком это была единственная его встреча.

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