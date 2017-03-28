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Ядерные державы не прибыли на заседание ООН о безъядерном мире

28.03.2017 03:28
Страны, которые владеют ядерным оружием, проигнорировали переговоры в ООН об отказе от ядерных арсеналов
Ядерные державы не прибыли на заседание ООН о безъядерном мире
Фото: EPA

Самые мощные ядерные государства мира - США, Россия, Китай, Франция, Великобритания - и еще более 30 стран решили не принимать участие в переговорах в рамках ООН об отказе от ядерного оружия. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли пояснила, что Соединенные Штаты выступают за безъядерый мир, но они реалистично оценивают шансы достичь это, учитывая необходимость защищать своих граждан.

Страны, которые отказались от участия в переговорах о безъядерном мире, имеют обязательства в рамках договора о нераспространении ядерного оружия, отметила Хейли. 

Резолюцию Генеральной ассамблеи ООН о проведении переговоров о полном отказе от ядерного оружия поддержали 123 страны. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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