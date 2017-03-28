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Меркель назвала, с кем не будет создавать коалицию после выборов

28.03.2017 04:27
Канцлер сказала, что блок ХДС/ХСС не будет создавать коалицию с правопопулистской Альтернативой для Германии и Левыми
Меркель назвала, с кем не будет создавать коалицию после выборов
Ангела Меркель (фото - EPA)

Канцлер Германии Ангела Меркель накануне выборов в Бундестаг рассказала, что не будет создавать коалицию с партиями Альтернатива для Германии и Левыми. Об этом сообщает Укринформ.

Блок Меркель ХДС/ХСС в 2009-2013 годах работал в коалиции со Свободной демократической партией и Социал-демократами. 

Канцлер сказала, что с этими партиями она готова и в будущем создавать коалицию.

Меркель призвала "не слишком заморачиваться результатами опросов общественного мнения", поскольку исход выборов решается в последние недели и дни. 

Перед выборами в Бундестаг проходят выборы в земельные парламенты трех земель. На первых из них - в Сааре - победила партия Меркель.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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