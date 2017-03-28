В Конгрессе США отложили слушания о вмешательстве РФ в выборы

На слушание не смогут прийти главы ФБР и АНБ, поэтому в Палате представителей сказали, что будут пытаться назначить другое время

Палата представителей США отложила закрытое совещание с участием руководителей ФБР и АНБ. Об этом сообщил представитель главы Специального комитета по разведке при палате представителей, передает Deutsche Welle.

На встрече должны были обсуждать вероятное вмешательство РФ в президентские выборы в США.



Директор ФБР Джеймс Коми и руководитель АНБ Майк Роджерс не смогут прийти на совещание, пояснили в комитете, отметив, что продолжат попытки назначить время.

Ранее сообщалось, что слушания о возможных связях между кампанией президента Дональда Трампа и Россией пройдут 30 марта. Позже стало известно, что они будут закрытыми.

6 января ФБР, ЦРУ и АНБ опубликовали совместный доклад, который доказывает вмешательство РФ в президентские выборы в США.

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