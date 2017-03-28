В Конгрессе США отложили слушания о вмешательстве РФ в выборы
Палата представителей США отложила закрытое совещание с участием руководителей ФБР и АНБ. Об этом сообщил представитель главы Специального комитета по разведке при палате представителей, передает Deutsche Welle.
На встрече должны были обсуждать вероятное вмешательство РФ в президентские выборы в США.
Директор ФБР Джеймс Коми и руководитель АНБ Майк Роджерс не смогут прийти на совещание, пояснили в комитете, отметив, что продолжат попытки назначить время.
Ранее сообщалось, что слушания о возможных связях между кампанией президента Дональда Трампа и Россией пройдут 30 марта. Позже стало известно, что они будут закрытыми.
6 января ФБР, ЦРУ и АНБ опубликовали совместный доклад, который доказывает вмешательство РФ в президентские выборы в США.
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