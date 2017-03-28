Зять Трампа виделся с руководителями российского банка в 2016-м
Российский Внешкомбанк, против которого действуют санкции Запада, введенные за агрессию РФ против Украины, сообщил, что его руководители встречались с зятем и советником Дональда Трампа Джаредом Кушнером во время избирательной кампании в США. Об этом сообщает Reuters.
В сообщении банка отмечается, что в рамках презентации новой стратегии руководители встречались с представителями финансовых институций Европы, Азии и США.
Внешкомбанк сообщил, что это были встречи с представителями крупнейших банков и бизнес-структур в США, в том числе главой Kushner Companies Джаредом Кушнером.
Банк не уточнил, где и когда конкретно была встреча.
Кушнер пока не прокомментировал это сообщение.
Ранее Кушнер добровольно согласился ответить в комитете по разведке Сената на вопросы об организации встреч с российским послом и другими иностранными официальными лицами во время избирательной кампании 2016 года.
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