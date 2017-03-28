USD:  26.97  27.23   EUR:  28.97  29.56  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Британия проведет масштабные антитеррористические учения

28.03.2017 06:50
Учения пройдут в октябре на территории северной Англии и Шотландии
Британия проведет масштабные антитеррористические учения
Тереза Мэй (фото - EPA)

Великобритания проведет масштабные антитеррористические учения в октябре. Об этом заявила премьер-министр Тереза Мэй, передает Reuters.

Учения пройдут в октябре, территориально - на части Шотландии и в северной Англии. 

По словам Мэй, правительство Британии считает национальную безопасность всей страны главным приоритетом. 

22 марта в Лондоне рядом со зданием парламента Великобритании произошла серия нападений. В полиции Лондона произошедшее назвали терактом. Погибли четыре человека. 

Ответственность за эту акцию взяла на себя запрещенная в Британии и многих других странах экстремистская группировка Исламское государство.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
Новости партнеров
 