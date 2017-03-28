Британия проведет масштабные антитеррористические учения

Великобритания проведет масштабные антитеррористические учения в октябре. Об этом заявила премьер-министр Тереза Мэй, передает Reuters.



Учения пройдут в октябре, территориально - на части Шотландии и в северной Англии.



По словам Мэй, правительство Британии считает национальную безопасность всей страны главным приоритетом.

22 марта в Лондоне рядом со зданием парламента Великобритании произошла серия нападений. В полиции Лондона произошедшее назвали терактом. Погибли четыре человека.

Ответственность за эту акцию взяла на себя запрещенная в Британии и многих других странах экстремистская группировка Исламское государство.

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