Британия проведет масштабные антитеррористические учения
Великобритания проведет масштабные антитеррористические учения в октябре. Об этом заявила премьер-министр Тереза Мэй, передает Reuters.
Учения пройдут в октябре, территориально - на части Шотландии и в северной Англии.
По словам Мэй, правительство Британии считает национальную безопасность всей страны главным приоритетом.
22 марта в Лондоне рядом со зданием парламента Великобритании произошла серия нападений. В полиции Лондона произошедшее назвали терактом. Погибли четыре человека.
Ответственность за эту акцию взяла на себя запрещенная в Британии и многих других странах экстремистская группировка Исламское государство.
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