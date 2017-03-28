Канада осудила массовые задержания протестующих в России

В Канаде призвали власти России уважать демократические свободы граждан

Министерство иностранных дел Канады выразило обеспокоенность массовыми задержаниями в России участников мирных протестов против коррупции. Об этом сообщается на странице ведомства в Twitter.

"Канада очень обеспокоена задержанием мирных демонстрантов в городах по всей России. Нужно уважать демократические свободы.", - заявили в канадском МИД.

26 марта в около 100 городах по всей России прошли акции против коррупции. В Москве задержали 933 человека, в Санкт-Петербурге - около 150 человек.

Поводом для проведения акций стало расследование оппозиции об имуществе премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, которое называлось "Он вам не Димон".

В США и ЕС осудили задержание сотен участников протестов и призвали правительство РФ немедленно их всех освободить.

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