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Между Грузией и ЕС вступил в силу безвизовый режим

28.03.2017 07:52
Теперь граждане Грузии смогут въезжать на территорию стран ЕС по биометрическим паспортам
Между Грузией и ЕС вступил в силу безвизовый режим
Фото: EPA

С сегодняшнего дня, 28 марта, начинает действовать безвизовый режим между Грузией и Европейским союзом. 

Теперь граждане Грузии с биометрическими паспортами смогут въезжать на территорию стран Шенгенской зоны на срок до 90 дней в течение полугода без визы.

8 марта 2017 года  в официальном журнале Европейского Союза было опубликовано постановление о введении безвизового режима для граждан Грузии. И теперь, через 20 дней после публикации, это положение вступает в силу.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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