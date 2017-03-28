Между Грузией и ЕС вступил в силу безвизовый режим
28.03.2017 07:52
Теперь граждане Грузии смогут въезжать на территорию стран ЕС по биометрическим паспортам
Фото: EPA
С сегодняшнего дня, 28 марта, начинает действовать безвизовый режим между Грузией и Европейским союзом.
Теперь граждане Грузии с биометрическими паспортами смогут въезжать на территорию стран Шенгенской зоны на срок до 90 дней в течение полугода без визы.
8 марта 2017 года в официальном журнале Европейского Союза было опубликовано постановление о введении безвизового режима для граждан Грузии. И теперь, через 20 дней после публикации, это положение вступает в силу.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
24.03.17
09:55
-
08:10
-
вчера
20:17
-
вчера
18:51
-
вчера
18:28
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Загрузка...
Новости партнеров