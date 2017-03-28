Сенат США высказался в поддержку членства Черногории в НАТО

Подавляющее большинство сенаторов проголосовали за разрешение на голосование в конце этой недели по ратификации членства балканской страны в Альянсе

Сенат США подавляющим большинством голосов поддержал решение одобрить заявку Черногории на вступление в НАТО. В понедельник, 27 марта, 97 сенаторов проголосовали за завершение дебатов и разрешение на голосование в конце этой недели по ратификации членства балканской страны в Альянсе, сообщает Радио Свобода.



Против этого высказались лишь два сенатора-республиканца - Рэнд Пол и Майк Ли.



После окончательного голосования в верхней палате американского Конгресса единственной страной из 28 членов НАТО, которая должна одобрить просьбу Черногории об официальном членстве, останется Испания.



Поддержка Вашингтоном намерения Черногории вступить в Альянс оказалась достаточно сильной, хотя некоторые наблюдатели предполагали, что лояльная риторика президента Дональда Трампа по отношению к России может привести к ослаблению поддержки расширения этого военно-политического союза.

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По мнению экспертов, членство Черногории в НАТО приблизит страну к политическим и экономическим структурам Европы, а также усилит раздражение со стороны Москвы, выступающей против расширения Альянса.

21 марта 2017 года государственный секретарь США Рекс Тиллерсон призвал Сенат ратифицировать соглашение о вступлении Черногории в НАТО.



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