Во втором туре выборов во Франции победит Макрон - опрос

Согласно опросу, в первом туре выборов лидером будет Марин Ле Пен, однако во втором туре голосования уверенную победу одержит Эмманюэль Макрон

Кандидат от центристов Эмманюэль Макрон победит на президентских выборах во Франции. Об этом свидетельствуют результаты опроса Ipsos Sopra Steria, передает агентство Reuters.

Это один из последних опросов, который показал, что если бы выборы состоялись в следующее воскресенье, у ультраправого кандидата Марин Ле Пен было бы больше голосов в первом туре - 25%, по сравнению с 24% у Макрона и 18% у консервативного Франсуа Фийона.

Тем не менее, Макрон во втором туре 7 мая должен будет получить около 62% голосов против 38% у Ле Пен.

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