В Италии введут пограничный контроль на время саммита G7

Решение временно установить пограничный контроль в Шенгенской зоне будет действовать с 10 по 31 мая 2017 года

Накануне проведения саммита Большой семерки, 26-27 мая, в Таормине Италия временно возобновит пограничный контроль. Об этом сообщает Il Messaggero.

"Решение временно установить контроль в Шенгенской зоне будет действовать с 10 по 31 мая. Прекращение режима свободного передвижения внутри Шенгенской зоны предусмотрено соответствующей статьей 25 соглашения", - говорится в сообщении МВД Италии.

Будут предприняты усиленные меры безопасности.





В МВД рекомендуют на время саммита отказаться от посещения Таормины.