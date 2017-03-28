В Италии введут пограничный контроль на время саммита G7
28.03.2017 12:28
Решение временно установить пограничный контроль в Шенгенской зоне будет действовать с 10 по 31 мая 2017 года
Фото: скриншот видео
Накануне проведения саммита Большой семерки, 26-27 мая, в Таормине Италия временно возобновит пограничный контроль. Об этом сообщает Il Messaggero.
"Решение временно установить контроль в Шенгенской зоне будет действовать с 10 по 31 мая. Прекращение режима свободного передвижения внутри Шенгенской зоны предусмотрено соответствующей статьей 25 соглашения", - говорится в сообщении МВД Италии.
Будут предприняты усиленные меры безопасности.В МВД рекомендуют на время саммита отказаться от посещения Таормины.
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