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В Москве застрелили начальника управления МВД - СМИ

28.03.2017 12:55
Приоритетной версией следствия остается нападение с целью ограбления, отметили в полиции
В Москве застрелили начальника управления МВД - СМИ
Фото: скриншот видео

В Москве убили главу ремонтно-строительного управления МВД. Об этом сообщает российский Интерфакс.

Установлена личность мужчины, тело которого с огнестрельными ранениями обнаружено на Осенней улице на западе Москвы.

"Это Волков Николай, руководитель ремонтно-строительного управления в системе МВД", - сказал источник в правоохранительных органах.

По его словам, приоритетной версией следствия остается нападение с целью ограбления.

В пресс-службе столичного главка полиции подтвердили информацию об обнаружении трупа мужчины на Осенней улице, однако не уточнили личность погибшего. 


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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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