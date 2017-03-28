В Москве застрелили начальника управления МВД - СМИ

Приоритетной версией следствия остается нападение с целью ограбления, отметили в полиции

В Москве убили главу ремонтно-строительного управления МВД. Об этом сообщает российский Интерфакс.

Установлена личность мужчины, тело которого с огнестрельными ранениями обнаружено на Осенней улице на западе Москвы.



"Это Волков Николай, руководитель ремонтно-строительного управления в системе МВД", - сказал источник в правоохранительных органах.



По его словам, приоритетной версией следствия остается нападение с целью ограбления.



В пресс-службе столичного главка полиции подтвердили информацию об обнаружении трупа мужчины на Осенней улице, однако не уточнили личность погибшего.











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