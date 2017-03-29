В крушении лодки с 150 мигрантами выжил 16-летний мальчик

Мальчика 28 марта обнаружило в территориальных водах Италии гуманитарное судно "Ювента", он оставался на воде благодаря топливному баку

В Средиземном море затонула лодка с почти 150 африканскими мигрантами на борту. О крушении рассказал правозащитникам единственный выживший - 16-летний мальчик из Гамбии, передает Reuters со ссылкой на Международную организацию по миграции.

Мальчика во вторник, 28 марта, обнаружило в территориальных водах Италии гуманитарное судно "Ювента", он оставался на воде благодаря топливному баку, за который держался.

Его достали из воды и перенесли сначала на корабль береговой охраны Италии, а затем на испанский фрегат и доставили на сицилийский остров Лампедуза.

"Он рассказал, что все остальные погибли. Однако, остается надежда, что итальянская береговая охрана подобрала других", - сказал представитель правозащитной организации.

По словам выжившего парня, он покинул ливийский город Сабрата пару дней назад на резиновой лодке, в которой находились 147 африканцев, включая пять детей и нескольких беременных.



За последние 2 дня спасатели береговой охраны Италии подобрали более тысячи мигрантов в море, среди них было одно тело. Правозащитники отметили, что в четверг выяснится, выжили ли другие беженцы, так как судно береговой охраны "выгружает" всех пойманных мигрантов в восточной Сицилии.

Береговая охрана Италии не комментировала кораблекрушение, о котором рассказал выживший мальчик.

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