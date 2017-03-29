В крушении лодки с 150 мигрантами выжил 16-летний мальчик
В Средиземном море затонула лодка с почти 150 африканскими мигрантами на борту. О крушении рассказал правозащитникам единственный выживший - 16-летний мальчик из Гамбии, передает Reuters со ссылкой на Международную организацию по миграции.
Мальчика во вторник, 28 марта, обнаружило в территориальных водах Италии гуманитарное судно "Ювента", он оставался на воде благодаря топливному баку, за который держался.
Его достали из воды и перенесли сначала на корабль береговой охраны Италии, а затем на испанский фрегат и доставили на сицилийский остров Лампедуза.
"Он рассказал, что все остальные погибли. Однако, остается надежда, что итальянская береговая охрана подобрала других", - сказал представитель правозащитной организации.
По словам выжившего парня, он покинул ливийский город Сабрата пару дней назад на резиновой лодке, в которой находились 147 африканцев, включая пять детей и нескольких беременных.
За последние 2 дня спасатели береговой охраны Италии подобрали более тысячи мигрантов в море, среди них было одно тело. Правозащитники отметили, что в четверг выяснится, выжили ли другие беженцы, так как судно береговой охраны "выгружает" всех пойманных мигрантов в восточной Сицилии.
Береговая охрана Италии не комментировала кораблекрушение, о котором рассказал выживший мальчик.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
19:11
-
19:05
-
18:39
-
17:46
-
15:02
Новости партнеров
- 60684
- 47252
- 37529
- 32314
- 27444