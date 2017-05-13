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WikiLeaks предложила $100 тыс за запись разговора Трампа с Коми

13.05.2017 07:11
Организация предложила деньги за запись разговора американского президента с экс-главой ФБР, в котором Трамп якобы просил Коми присягнуть на верность
WikiLeaks предложила $100 тыс за запись разговора Трампа с Коми
Фото: скриншот видео

Международная организация WikiLeaks, которая публикует секретную информацию из анонимных источников или при ее утечке, предложила $100 тысяч за аудиозапись разговора президента США Дональда Трампа с бывшим главой Федерального бюро расследований Джеймсом Коми.

Соответствующее объявление было опубликовано в Twitter организации:

До заявления от WikiLeaks Трамп в своем Twitter тоже заговорил о записи его разговора с Коми. В его твите говорится следующее: "Джеймсу Коми лучше надеяться, что нет никаких "записей" наших бесед до того, как он начнет сливать в прессу!"

12 мая 2017 года CNN со ссылкой на источник сообщил, что Коми был озадачен просьбой президента США о личном обещании лояльности вскоре после того, как он вступил в должность. Однако в Белом доме такую просьбу Трампа к Коми отрицают.

Как сообщалось ранее сегодня, по данным The Wall Street Journal, Трамп хочет провести кадровую чистку среди своей команды по связям с общественностью и отменить ежедневные брифинги в Белом доме. Причиной такого решения стала неспособность пресс-корпуса сдержать споры и резонанс вокруг увольнения директора Коми

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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