WikiLeaks предложила $100 тыс за запись разговора Трампа с Коми

Международная организация WikiLeaks, которая публикует секретную информацию из анонимных источников или при ее утечке, предложила $100 тысяч за аудиозапись разговора президента США Дональда Трампа с бывшим главой Федерального бюро расследований Джеймсом Коми.

Соответствующее объявление было опубликовано в Twitter организации:

WikiLeaks offers US$100k for the Trump-Comey tapes. You can increase the reward via most methods at https://t.co/lmsmphuH2N (tell us) pic.twitter.com/B1URWyEXZk

До заявления от WikiLeaks Трамп в своем Twitter тоже заговорил о записи его разговора с Коми. В его твите говорится следующее: "Джеймсу Коми лучше надеяться, что нет никаких "записей" наших бесед до того, как он начнет сливать в прессу!"

James Comey better hope that there are no "tapes" of our conversations before he starts leaking to the press!