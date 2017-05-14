Макрон официально стал президентом Франции
14.05.2017 12:59
Президент Франции подчеркнул, что страна получит демократическое обновление
Инагурация президента Франции (фото - twitter.com/Elysee)
Сегодня, 14 мая, Эмманюэль Макрон официально объявлен президентом Франции. Об этом сообщает AFP в Тwitter.
"Макрон официально объявлен президентом Франции", - говорится в сообщении.
Макрон во время инагурации подчеркнул, что гарантирует - Франция получит демократическое обновление.
"Граждане будут иметь голос. Их будут слушать. Мир ожидает, что мы будем сильными" ", - сказал он.
8 мая 2017 года Макрон официально стал победителем выборов президента во Франции, получив 66,06% голосов во втором.
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