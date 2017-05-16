Трамп в разговоре с Лавровым раскрыл секретную информацию - СМИ

Раскрыв информацию в разговоре с главой МИД РФ и послом, Трамп поставил под угрозу важный источник информации об Исламском государстве

В разговоре с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и послом РФ в США Сергеем Кисляком в Белом доме президент США Дональд Трамп раскрыл секретную информацию, которая ставит под угрозу важный источник информации о террористической группировке Исламское государство. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на американских чиновников.

Эта информация была предоставлена Трампу партнерами США по обмену разведывательными данными. Детали были засекречены даже внутри правительства США, сообщили журналистам источники.

У Трампа не было разрешения от источника информации сообщать ее РФ и решение президента США ставит под угрозу сотрудничество с союзником, имеющим доступ к внутренним механизмам ИГ.

Также сообщается, что после этого разговора Трампа с Лавровым и Кисляком, спецслужбы США, в том числе ЦРУ, приняли меры для локализации ущерба.

"Трамп раскрыл даже больше информации российскому послу, чем мы обычно делимся с нашими союзниками", - сказал журналистам источник, подчеркнув, что информация была под высоким уровнем секретности.

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