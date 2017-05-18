В Нью-Йорке автомобиль врезался в толпу прохожих: есть жертвы
18.05.2017 19:47
На Таймс-сквер автомобиль врезался в толпу прохожих. Как минимум 13 человек ранены, один человек погиб
Фото: ЕРА
На Таймс-сквер в Нью-Йорке автомобиль врезался в толпу прохожих. Об этом сообщает CNN.
По данным пожарной службы в результате инцидента 13 человек получили ранения, один человек погиб. Наезд автомобиля вызвал панику на Манхэттене.
Пресс-секретарь президента США Шон Спайсер сообщил в Twitter, что Дональд Трамп "был проинформирован о ситуации на Таймс-сквер и будет продолжать получать новую информацию". На место происшествия направляются мэр Нью-Йорка Билл де Блазио и губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.
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