В Нью-Йорке автомобиль врезался в толпу прохожих: есть жертвы

На Таймс-сквер автомобиль врезался в толпу прохожих. Как минимум 13 человек ранены, один человек погиб

Фото: ЕРА



По данным пожарной службы в результате инцидента 13 человек получили ранения, один человек погиб. Наезд автомобиля вызвал панику на Манхэттене.





Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. Пресс-секретарь президента США Шон Спайсер сообщил в Twitter , что Дональд Трамп "был проинформирован о ситуации на Таймс-сквер и будет продолжать получать новую информацию". На место происшествия направляются мэр Нью-Йорка Билл де Блазио и губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. На Таймс-сквер в Нью-Йорке автомобиль врезался в толпу прохожих. Об этом сообщает CNN

ЛIГАБiзнесIнформ

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