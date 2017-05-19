CША направили авианосец Рональд Рейган к Корейскому полуострову

Военный корабль на учениях в регионе прежде всего сосредоточится на способности безопасно запускать и принимать самолеты, заявили в Пентагоне

Руководство ВМС США направило авианосец Ronald Reagan к Корейскому полуострову в связи с обострением ситуации в регионе после очередного запуска в КНДР баллистической ракеты. Об этом сообщили два чиновника в сфере обороны США, передает телеканал CNN.

Военный корабль будет задействован в учениях вместе с авианосцем Carl Vinson. Он будет выполнять различные учебные задачи, но "прежде всего сосредоточится на способности безопасно запускать и принимать самолеты".

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7 марта 2017 года США заявили , что развернут системы противоракетной обороны в Южной Корее в ответ на запуски баллистических ракет КНДР, а 9 марта отклонили предложение Китая о приостановке совместных военных учений с Южной Кореей в обмен на прекращение Пхеньяном запусков и ядерных испытаний.





14 мая КНДР произвела пуск реактивного снаряда неопределенного происхождения недалеко от западного побережья.

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