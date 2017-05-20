CNN: Россияне хвастались, что могут влиять на Трампа через Флинна

Чиновники РФ рассказывали, что установили хорошие отношения с Флинном и через него рассчитывали влиять на команду Трампа

Российские чиновники в разговорах во время президентской кампании в США хвастались, что установили крепкие отношения с бывшим советником Трампа Майклом Флинном и считали, что могут использовать его, чтобы влиять на Трампа и его команду. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.



Такие отношения установились в 2016, за месяцы до того, как Флинн говорил с послом РФ Сергеем Кисляком.



При этом источники отмечают, что россияне могли в разговоре преувеличить свое влияние на команду Трампа.



"Это была высокая степень тревоги с раннего этапа - как россияне говорили о нем (Флинне - ред.)", - рассказал бывший чиновник администрации Обамы.



Адвокаты Флинна отказались от комментариев.

Ранее адвокат Флинна заявил, что его подзащитный не будет соблюдать предписание комитета Сената по разведке о передаче информации о связях с РФ.



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