Трамп призвал Ближний Восток самим бороться с терроризмом

Президент США Дональд Трамп призвал страны Ближнего Востока начать самостоятельную борьбу с экстремизмом и терроризмом, а не "ждать, пока американская власть сокрушит этого врага для них". Об этом он заявил в речи, обращенной к 55 лидерам мусульманских стран во время своего визита в Саудовскую Аравию, передает Reuters.

Он также назвал борьбу с терроризмом "борьбой между добром и злом", а не столкновением цивилизаций.

"Народы Ближнего Востока должны решить, какого будущего они хотят для себя, для своих стран и, откровенно говоря, для своих семей и для своих детей", - сказал Трамп.



По словам президента, США не могут принимать решение за другие страны, но лучшее будущее возможно только в том случае, если страны "вытеснят террористов и изгонят экстремистов".

В конце своей речи Трамп призвал все страны сотрудничать, бороться вместе, потому что "США не проиграют, не могут проиграть и никто, абсолютно никто не может победить" Соединенные Штаты.

