Япония выразила КНДР протест из-за запуска баллистической ракеты

Япония подчеркнула, что подобные запуски угрожают безопасному передвижению кораблей и самолетов в районе Японского моря

Япония выразила Северной Корее протест из-за запуска баллистической ракеты, которая упала в эксклюзивной экономической зоне Японии в Японском море. Об этом сообщает Reuters.



"Этот запус баллистической ракеты очень проблематичный в перспективе безопасности мореплавания и воздушного движения и это четкое нарушение резолюции Совета безопасности ООН" - заявил секретарь Кабинета министров Японии Есихидэ Суга.



Он отметил, что поврежденных кораблей или самолетов не обнаружено.

Сегодня Северная Корея запустила баллистическую ракету типа Scud, которая пролетела 450 км и упала в Японском море.



Накануне правительство Японии заявило о подготовке пакета собственных санкций против КНДР.

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