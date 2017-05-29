Япония выразила КНДР протест из-за запуска баллистической ракеты
Япония выразила Северной Корее протест из-за запуска баллистической ракеты, которая упала в эксклюзивной экономической зоне Японии в Японском море. Об этом сообщает Reuters.
"Этот запус баллистической ракеты очень проблематичный в перспективе безопасности мореплавания и воздушного движения и это четкое нарушение резолюции Совета безопасности ООН" - заявил секретарь Кабинета министров Японии Есихидэ Суга.
Он отметил, что поврежденных кораблей или самолетов не обнаружено.
Сегодня Северная Корея запустила баллистическую ракету типа Scud, которая пролетела 450 км и упала в Японском море.
Накануне правительство Японии заявило о подготовке пакета собственных санкций против КНДР.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
10:15
-
09:53
-
09:06
-
08:20
-
27.05.17
18:05
Новости партнеров
- 35539
- 34215
- 28550
- 25510
- 22982