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Япония выразила КНДР протест из-за запуска баллистической ракеты

29.05.2017 03:34
Япония подчеркнула, что подобные запуски угрожают безопасному передвижению кораблей и самолетов в районе Японского моря
Япония выразила КНДР протест из-за запуска баллистической ракеты
Фото: EPA

Япония выразила Северной Корее протест из-за запуска баллистической ракеты, которая упала в эксклюзивной экономической зоне Японии в Японском море. Об этом сообщает Reuters.

"Этот запус баллистической ракеты очень проблематичный в перспективе безопасности мореплавания и воздушного движения и это четкое нарушение резолюции Совета безопасности ООН" - заявил секретарь Кабинета министров Японии Есихидэ Суга.

Он отметил, что поврежденных кораблей или самолетов не обнаружено. 

Сегодня Северная Корея запустила баллистическую ракету типа Scud, которая пролетела 450 км и упала в Японском море.

Накануне правительство Японии заявило о подготовке пакета собственных санкций против КНДР.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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