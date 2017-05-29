В 2016 году погибли 99 миротворцев - ООН

Миротворческая деятельность окупается, поскольку количество жертв среди мирных жителей сокращается на 90%, отметил генсек ООН Антониу Гутерриш

В 2016 году погибли 99 миротворцев. Об этом сообщает центр ООН.

"В 2016 году мы потеряли 99 человек, которые погибли, мужественно защищая других", - отметил заместитель генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа.

По его словам, если добавить к этой цифре погибших полицейских и гражданских сотрудников миссий, то она вырастет до 117 человек.

С момента создания миротворческих сил в 1948 году погибли более 3500 миротворцев.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил, что сегодня миротворцам ООН, защищающим мирных жителей, все чаще угрожают не только вооруженные группы и другие деструктивные силы, но и террористы.

"Независимые исследования демонстрируют, что миротворческая деятельность окупается: она препятствует распространению насилия - по сравнению с периодом до начала операции в среднем количество жертв среди гражданского населения сокращается на 90%", - сказал Гутерриш.

Он добавил, что в ближайшие месяцы будут свернуты миротворческие операции в Кот-Д‘Ивуаре и Либерии.

"И это свидетельствует о том, что вклад и самопожертвование миротворцев ООН дали свои плоды: страны, которые представляли собой поля сражений, сегодня стали мирными государствами", - сказал генсек ООН.

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