В 2016 году погибли 99 миротворцев - ООН
В 2016 году погибли 99 миротворцев. Об этом сообщает центр ООН.
"В 2016 году мы потеряли 99 человек, которые погибли, мужественно защищая других", - отметил заместитель генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа.
По его словам, если добавить к этой цифре погибших полицейских и гражданских сотрудников миссий, то она вырастет до 117 человек.
С момента создания миротворческих сил в 1948 году погибли более 3500 миротворцев.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил, что сегодня миротворцам ООН, защищающим мирных жителей, все чаще угрожают не только вооруженные группы и другие деструктивные силы, но и террористы.
"Независимые исследования демонстрируют, что миротворческая деятельность окупается: она препятствует распространению насилия - по сравнению с периодом до начала операции в среднем количество жертв среди гражданского населения сокращается на 90%", - сказал Гутерриш.
Он добавил, что в ближайшие месяцы будут свернуты миротворческие операции в Кот-Д‘Ивуаре и Либерии.
"И это свидетельствует о том, что вклад и самопожертвование миротворцев ООН дали свои плоды: страны, которые представляли собой поля сражений, сегодня стали мирными государствами", - сказал генсек ООН.
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